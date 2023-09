Aérien : lancement d’une nouvelle ligne Madrid-Essaouira

Le lancement de cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre de l’augmentation des vols de Ryanair au départ de Madrid cet hiver vers 15 destinations, tout en reliant quatre nouvelles destinations, dont Ouarzazate, a précisé Ryanair lors de la présentation de son nouveau centre de formation des pilotes et du personnel de cabine à Madrid, avec un investissement de 100 millions d’euros.



« En tant que première compagnie aérienne en Espagne, Ryanair a le plaisir d’ajouter 4 nouvelles liaisons cet hiver au départ de Madrid vers Aqaba, Essaouira, Liverpool et Trévise, ainsi que d’augmenter les fréquences sur 15 autres liaisons pour les vacances d’hiver », a indiqué le directeur général de Ryanair, Eddie Wilson.



« Ce programme sera exploité avec les 14 avions que nous avons basés à l’aéroport de Madrid, un investissement de 1,4 milliard de dollars qui soutient plus de 5.400 emplois locaux et offre à nos clients madrilènes un choix imbattable de liaisons aux tarifs les plus bas, tout en stimulant un tourisme entrant de grande valeur pendant la basse saison d’hiver », a-t-il ajouté.



Ryanair s’attend à transporter plus de 183 millions de passagers cette année. Elle a récemment passé une commande de 300 avions à Boeing, ce qui devrait porter le nombre de ses passagers à plus de 300 millions.