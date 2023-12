IPO CFG Bank : Un taux de satisfaction global de 2,88%

2,88%. C’est le taux de satisfaction des souscripteurs à l’introduction en bourse de CFG Bank, toutes catégories confondues. L’opération a été sursouscrite 34,73 fois selon les résultats présentés lors de la conférence de presse de première cotation, qui se tient en ce moment à Casablanca. Ce qui correspond à 23.634 souscripteurs avec un montant souscrit de 20,8 milliards de dirhams et plus de 189 millions actions demandées. L’opération porte sur un montant de 599 MDH et 5,45 millions de titres. Il s’agit de la meilleure opération en termes de taux de souscription de ces 15 dernières années.

Par catégorie de souscripteurs, la demande du type I a été satisfaite à hauteur de 1,54% pour 176 millions d’actions demandées, alors que celle du type II a récolté 16,2%, soit 12 millions de titres. La dernière catégorie, elle, a eu un taux de satisfaction de 95,5% avec 809.009 actions.

À quelques minutes de la cloche qui signe la première cotation de la valeur, un opérateur du marché nous confie que le carnet d’ordres est « full ». Tous les investisseurs sont positionnés à l’achat. Et sans surprise, le titre est réservé à la hausse.