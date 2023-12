Cash : Vers des niveaux records en 2024

La circulation du cash ne décélère pas et maintient même son trend haussier. Bank Al Maghrib table sur une progression de la monnaie fiduciaire de 6,5% en 2024 et 2025, après une croissance de 10% prévue en 2023, à plus de 400 milliards de DH. Selon Attijari Global research, cette situation devrait pénaliser les besoins en liquidité des banques qui devraient atteindre un record de près de 138 milliards de DH un niveau jamais observé depuis la crise du Covid-19.

Face à cette situation, BAM continue d’intervenir sur le marché pour apporter les liquidités nécessaires aux banque. Ainsi, elle poursuit le maintien des taux en ligne avec le taux directeur, à travers ses injections principales de liquidités par les avances à 7 jours et d’auyres instruments à plus long terme.