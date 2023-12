Un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams à fin novembre

Le Trésor dégage à fin novembre un déficit budgétaire de 50,5 milliards de dirhams, contre 41,7 milliards de dirhams en novembre 2022, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR) qui vient de publier son bulletin mensuel des finances publiques.

Globalement, les recettes ordinaires sont en hausse de 8,6%, provenant de l’augmentation des impôts directs de 4,7%, des droits de douane de 9,6%, des impôts indirects de 1,4%, des droits d’enregistrement et de timbre de 9,2% et des recettes non fiscales de 50,5%.

La progression importante des recettes non fiscales résulte de l’accroissement des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (21,2 MMDH contre 10,4 MMDH), des fonds de concours (1.929 MDH contre 1.496 MDH), des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1.421 MDH contre 379 MDH) et des recettes de monopoles (12.297 MDH contre 11.770 MDH).

Les dépenses ordinaires sont, elles, en progression de 4,6%, résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 7,7%, due à l’accroissement des dépenses de personnel de 3,3% et des autres biens et services de 17,2%. Toujours au chapitre des dépenses, la TGR fait état d’une augmentation des charges en intérêts de la dette de 16,2% et des dépenses d’investissement de 21,6%. En revanche, les émissions de dépenses au titre de la compensation sont en recul de 21,5%.

Au final, l’exécution de la Loi de finances 2023 fait ressortir un solde ordinaire positif de 7 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant, souligne la TGR. À noter qu’à fin novembre 2023, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 97,3% des prévisions de la Loi de finances, les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 92,1% et les dépenses d’investissement ont été émises pour 88,8%.