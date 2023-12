Bourse : les revenus de la cote boostés par les banques

Les revenus agrégés des sociétés cotées se sont établis à 74,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre du troisième trimestre 2023, en progression de 4,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette évolution est attribuable à la contribution positive du secteur bancaire dont le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 21,7%, indique AGR dans une note consacrée à l’analyse des résultats trimestriels des sociétés cotées.

Hors banques, le chiffre d’affaires agrégé de la cote ressort quasi-stable à près de 54 MMDH (-0,5%), précise la même source.

À l’analyse des performances opérationnelles des différents secteurs côtés, AGR fait ressortir que le secteur bancaire affiche une hausse sensible de son PNB de 3,66 MMDH. Celui-ci est suivi par le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics) dont le CA cumulé a augmenté de 21% au T3-23.

Le secteur énergétique a quant à lui accusé une baisse significative de ses revenus de 2,49 MMDH, suite à un effet technique relatif à l’évolution du cours du baril. Dans une moindre mesure, les revenus du secteur agro-alimentaire ont affiché une contraction de 149 MDH, suivi des Mines (-51 MDH).

Les banques en très grande forme

En cumulé, et sur les neufs premiers mois de l’année, la cote casablancaise affiche un chiffre d’affaires agrégé de 225 MMDH, en hausse de 5,3% en variation annuelle. Les banques sont indéniablement en très grande forme. «Les réalisations opérationnelles et financières des banques cotées atteignent des niveaux historiques au terme des neuf premiers mois de l’année 2023 confirmant ainsi la résilience de la croissance du secteur», souligne AGR. Le RNPG agrégé des six banques cotées a ainsi franchi à la hausse le seuil des 12 MMDH enregistrant ainsi une progression de +32% à 12,7 MMDH. À noter que ces bénéfices incluent les dons au profit du fonds spécial séisme.

Globalement, 10 secteurs côtés, qui représentent plus de 75% de la capitalisation boursière globale, ont affiché une appréciation de leur chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2023. Il s’agit des secteurs de l’immobilier (+30,7%), de la grande distribution (+15,8%), des banques (+15,2%), du BTP (+10,7%), du port (+8,9%), des assurances (+6,9%), des NTI (+4,4%), des télécoms (+3,2%), du ciment (+3,2%) et du financement (+1,5%).

En revanche, 4 secteurs cotés, qui pèsent plus de 19% dans la capitalisation du marché, ont accusé une baisse de leurs revenus à fin septembre dernier, à savoir le secteur des mines (13,9%), le secteur de l’énergie (-9,4%), l’automobile (-2,9%) et l’agro-alimentaire (-1,6%).