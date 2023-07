Crédit du Maroc : Lancement d’un emprunt obligataire perpétuel de 500 MDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux a visé un prospectus relatif à l’émission par Crédit du Maroc d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

La banque envisage l’émission de 5.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 500 millions de dirhams répartis en deux tranches : une tranche «A», à maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 10 ans et non cotée à la Bourse de Casablanca, et une tranche B à taux révisable annuellement.

Cette opération a pour principal objectif de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin d’accompagner le développement de son activité, notamment en accroissant sa capacité de distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité tel que défini par la réglementation bancaire applicable. Les fonds collectés seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1.

Concernant le cadre juridique de cet emprunt, la note d’opération publiée sur le site de l’AMMC rappelle que le directoire du CDM, réuni le 28 février 2023, avait décidé à l’unanimité de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, en vue d’émettre un programme d’emprunts obligataires, subordonnés ou non subordonnés, à hauteur d’un montant nominal maximum d’un milliard de dirhams, et ce, dans un délai maximum de 5 ans.

Le Conseil de surveillance, réuni le 7 mars, avait agréé la proposition du directoire. Le nouveau programme a ensuite été validé par l’assemblée générale ordinaire du 20 juin.

La période de souscription débutera le 12 juillet 2023 et sera clôturée le 14 juillet 2023.