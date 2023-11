Bank Al-Maghrib : Mise en circulation d’un nouveau billet de 100 dirhams

Depuis ce vendredi 24 novembre, de nouveaux billets et pièces sont en circulation. Il s’agit du nouveau billet de 100 dirhams et des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 1/2 dirham, 1 dirham, 5 dirhams et 10 dirhams.

L’ensemble des étapes de réalisation de cette nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie a été effectué exclusivement par des compétences marocaines opérant au sein de Dar As Sikkah, indique la banque centrale dans un communiqué.

Le nouveau billet de 100 dirhams met en exergue le patrimoine culturel du Sahara marocain, son développement socio-économique et son ouverture sur l’Afrique. Le recto de ce billet présente le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume ainsi que des détails architecturaux inspirés des portes marocaines et des arcades stylisées de la Mosquée Hassan II de Casablanca. Le verso du billet comporte une vue stylisée de la place Mechouar de Laâyoune et de la voie express Tiznit-Dakhla en plus d’une représentation des festivités traditionnelles du Moussem de Tan-Tan.

Ce nouveau billet intègre par ailleurs plusieurs éléments de sécurité à la pointe de la technologie, tels que le fil de sécurité à trois fenêtres, l’encre magnétique à couleur changeante, l’impression en relief et l’image latente.

Par ailleurs, les thématiques choisies pour la nouvelle série des pièces de monnaie concernent l’agriculture, le développement durable et l’environnement, la diversité culturelle, la souveraineté nationale, le développement du Sahara marocain et le développement et l’infrastructure.