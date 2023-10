Addoha : BKGR recommande d’accumuler le titre en Bourse

La cellule analyse et recherche de BMCE Capital estime que, compte tenu de la fin des conventions étatiques lancées en 2010, Addoha devrait poursuivre la reconfiguration des projets initialement dédiés au logement social en logements moyen standing. Cela, dans le but de mieux se positionner sur le potentiel de ce segment. À l’échelle internationale, le positionnement du groupe sur le segment économique se renforce avec l’acquisition à Dakar d’un nouveau terrain au 1er trimestre de cette année, dans l’optique de démarrer un second projet économique.

De plus, la compagnie s’est diversifiée ces dernières années dans le moyen et le haut standing à l’épreuve du contexte sectoriel globalement difficile. À l’international, le promoteur a renforcé son positionnement en développant plus 21 programmes immobiliers dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest, pour une contribution des filiales africaines au chiffre d’affaires en 2022 de 30% contre 29% en 2021.

Ainsi, la société devrait réaliser un chiffre d’affaires prévisionnel en 2023, en hausse de 61,5% à 2,2 milliards de dirhams. Il serait tiré essentiellement par un mix produit favorable et la poursuite du dynamisme des filiales africaines qui devraient contribuer à hauteur de 32% au CA global contre 30% une année auparavant. Le résultat d’exploitation devrait ressortir en amélioration de 70,3% à 216 MDH, soutenu essentiellement par l’accroissement des ventes. Enfin, la capacité bénéficiaire devrait enregistrer un rebond à 132 MDH au lieu de 38 MDH en 2022.