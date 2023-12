Vidéo. Nexans mise plus d’un milliard de dirhams dans une usine de câbles au Maroc

Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a signé, ce jeudi à Rabat, deux protocoles d’accord avec le gouvernement marocain pour la création d’une nouvelle unité de câbles d’énergie de moyenne tension, représentant un investissement total de 100 millions d’euros (plus d’un milliard de dirhams) d’ici 2026.

Les signataires de ces accords incluent le ministère de l’Industrie et du commerce, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ce projet d’envergure, visant à soutenir la transition énergétique tant au Maroc qu’en Afrique, marquera la création de plus de 200 emplois directs. Nexans, déjà présente à Casablanca et Mohammedia, étendra ainsi son empreinte industrielle au Maroc.

Pour une électrification durable

Christopher Guérin, CEO de Nexans, a salué cette collaboration, soulignant l’exemplarité du Maroc dans la promotion d’une électrification durable : «Je me réjouis de cette nouvelle étape qui vient conforter notre implantation dans le pays depuis plus de 75 ans. Ce projet, associant acteurs publics et privés, permettra de réunir des engagements écologique et humain, libérant un potentiel économique important pour l’ensemble du continent africain.»

Ce projet s’inscrit dans les Hautes orientations du Roi Mohammed VI, positionnant le Maroc en tant que leader régional et continental dans le déploiement d’infrastructures énergétiques renouvelables. Nexans, en coopération avec les ministères et les organismes marocains, contribuera au renforcement de la chaine de valeur de l’industrie des énergies renouvelables au Maroc.

Selma Alami, directrice générale de Nexans North & West Africa, a exprimé sa gratitude envers les ministères pour leur soutien, affirmant : «Nous sommes fiers de renforcer notre présence au Maroc. Ce projet s’inscrit au cœur des orientations clés de la feuille de route de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réitérées en mars dernier.»

Cette initiative conjointe entre le Maroc et Nexans témoigne de leur engagement commun en faveur du développement durable, de la croissance économique et de l’innovation au service de la transition énergétique sur le continent africain.

«Cette 3ème usine du groupe Nexans au Maroc atteste de la confiance renouvelée des acteurs de renom en notre potentiel et nos atouts industriels et confirme l’attractivité et la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine. Il témoigne en outre d’un engagement fort envers l’électrification durable du Royaume, l’excellence technologique et le renforcement de l’intégration industrielle locale. Ceci en application des Hautes orientations Royales, qui visent à entamer une nouvelle ère industrielle faisant du développement des talents, de la montée en gamme, de l’innovation et de l’accélération de la transition durable des priorités stratégiques», a déclaré pour sa part le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.