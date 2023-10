Vidéo. Cybersécurité : Comment Huawei accompagne la transformation digitale en Afrique ?

L’Afrique est aujourd’hui le continent le moins connecté, mais celui qui subit le plus grand nombre de cyberattaques. Elles sont estimées à 1.848 attaques par semaine, alors que la moyenne mondiale est de 1.100 actes. Pour parler des enjeux de la cybersécurité en Afrique et au Maroc en particulier, et son rôle clé pour la réussite de tout projet ou stratégie de digitalisation, Huawei Maroc a accompagné la 7ème édition de la Cybersecurity Innovation Series 2023 (Morocco Chapter) qui s’est tenue le 30 octobre à Casablanca. Une occasion pour débattre des principales problématiques de ce secteur, tout en proposant des solutions concrètes pour faire face aux cybermenaces.

«L’objectif de cet événement est de créer une plateforme et un écosystème d’échanges entre différents experts de la cybersécurité afin d’assurer une transformation digitale responsable et sécurisée. Aujourd’hui, la vulnérabilisé de l’Afrique est due à la faiblesse de l’infrastructure et le manque de sensibilisation des directeurs des entreprises qui doivent prendre en considération la cybersécurité comme composante indispensable pour la réalisation de tout projet de digitalisation», nous a déclaré Youssef Ait Kaddour, Chief Cybersecurity and Privacy Officer (CSPO) chez Huawei Morocco.

Des attaques de plus en plus sophistiquées

Pour Mohamed Amr Madkour, Chief Cyber Security Officer & Deputy Chief Solution Officer chez Huawei Egypt, l’Afrique est à la croisée des Chemins. Sa transformation digitale est en marche et à grande vitesse. Toutefois, le volet cybesécuritaire semble être à la traine. D’autant plus que les attaques sont de plus en plus sophistiqués, selon lui, utilisant l’intelligence artificielle. «Qui dit plus de développement, dit plus de risques. Nous faisons face actuellement à une guerre des informations, où la data est la principale arme», a lancé Madkour au parterre d’experts venus nombreux assister à cet événement.

Pour faire face à ces défis, Youssef Mazouz, secrétaire général du Centre africain de la cybersécurité a lancé un appel pour la mise en place urgente d’une réglementation africaine commune concernant la cybersécurité. Un projet qui doit être portée par l’Union Africaine, selon ses dires. Il a également insisté sur la nécessité de disposer d’une véritable vision autour du Cloud souverain, afin que le continent africain puisse assurer sa souveraineté numérique. Ceci sans oublier, rappelle-t-il, le volet sensibilisation. «Près de 78% des causes des cyberattaques sont de nature humaine. Le capital humain est le premier facteur dans ces menaces. On doit bien de bien le former, le sensibiliser et créer des ponts entre les mondes académique et industriel», a préconisé Mazouz.

La vision de Huawei pour une Afrique digitale plus sécurisée

Du côté de Huawei, Youssef Ait Kaddour nous détaille la stratégie du constructeur chinois dans ce domaine. «Nous avons mis en place un framework (cadre de référence) de la cybersécurité dont l’objectif final est d’assurer la résilience des infrastructures de nos clients, à travers la fourniture de solutions et produis sécurisés et fiables en matière de cybersécurité. Ceci tout en prenant en considération les exigences de nos clients, des régulateurs et des gouvernements», déclare Ait Kaddour.

Dans ce cadre, plusieurs actions sont déployées par Huawei. Outre la stimulation d’un écosystème autour de la cybersécurité, le géant chinois a mis l’accent sur le volet transparence. «Nous avons mis en place plusieurs centres de transparence où on donne l’accès à nos clients et à nos partenaires l’opportunité d’échanger et de collaborer avec nos experts et découvrir nos dernières solutions», nous explique notre interlocuteur.

Huawei a également mis en place un système d’assurance de la cybersécurité de bout en bout, qui permet d’intégrer les exigences de cybersécurité dans les différentes activités en partant de la gouvernance, à la gestion des ressources humaines et les chaînes de distribution et de production.

Par ailleurs, Huawei s’active pleinement dans la formation. Plusieurs conventions ont été signées avec près de 350 universités dans une quinzaine de pays de la région nord de l’Afrique, portant sur des programmes de formation dans le cloud, l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Des actions qui ont d’ailleurs été saluées lors de cet événement et couronnées par la remise, en marge du colloque, du Prix Cyber Awarness Plan of the Year 2023 à Huawei, «pour ses efforts et ses actions dans la sensibilisation à la cybersécurité au cours de l’année 2023».