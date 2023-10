Vidéo. Bluedove, du campus de l’UM6P de Benguerir à Dubaï

«Le génie marocain doit briller à l’international». C’est ce que nous a déclaré Mohammed Amine Hejji, PDG et co-fondateur de Bluedove, une startup marocaine, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Et pour briller, quoi de mieux que de prendre part au plus grand salon mondial de la high-tech.

Gitex Global, qui se tient actuellement du 16 au 20 octobre à Dubaï «est une énorme opportunité pour nous dans le cadre de notre internationalisation», précise Hejji. L’entreprise étant déjà implantée en Europe et en Afrique, vise aujourd’hui le marché lucratif du Moyen-Orient.

Incubée à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir, l’entreprise a été créée par des Alumni de l’Emines UM6P, l’école de management industriel de l’Université.

C’est quoi Bluedove ? La startup est spécialisée dans l’acquisition et le stockage sécurisé de données locales. Le No Waiting System, l’une de ses solutions phares, s’appuie sur l’acquisition de données de flux humains et d’objets grâce à des robots de deep learning et propose des services satellitaires d’assistance, de contrôle d’accès et de gestion de flux.

Des solutions innovantes qui ont déjà séduit plusieurs grandes entreprises spécialisées dans la banque, la finance, les jeux hippiques et la grande distribution. En trois ans, son Total Contract Value frôle aujourd’hui le million de dollars. Une levée de fonds du même montant est d’ailleurs en cours de discussion pour accompagner son développement à l’international et lui donner les moyens de ses ambitions.