Vidéo. Assemblées BM/FMI : Nadia Fettah fait le point à quelques jours du coup d’envoi

Prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech, les assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale, permettront de mieux aborder et soulever les problèmes et défis que les pays en développement se doivent de relever en Afrique en particulier, et dans l’hémisphère Sud du globe en général, a déclaré, mercredi 4 octobre à Marrakech, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Lors de ces assemblées annuelles, «nous aurons l’occasion d’explorer les opportunités à même de promouvoir le développement dans le monde, de partager les expériences et d’entrevoir les solutions aux problèmes dont pâtit le monde notamment, ceux liés à la finance publique, aux crises sanitaires, au dérèglement climatique ou encore aux mutations géostratégiques», a expliqué la ministre.

Par ailleurs, Nadia Fettah a considéré que la tenue des Assemblées annuelles FMI/BM au Maroc dénote de la confiance des institutions de Bretton Woods dans la stabilité du Royaume, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, dans la force des institutions du Royaume ainsi que dans sa résilience face aux crises.

Selon les organisateurs, cet évènement de grande envergure réunira plus de 12.000 participants issus des quatre coins du monde, dont environ 4.500 représentants des 189 délégations officielles conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales, pour débattre des enjeux économiques mondiaux, des défis liés au développement, et des politiques de financement dans un contexte de ralentissement exacerbé par une montée des tensions géopolitiques.