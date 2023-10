UE : Entrée en vigueur de la taxe carbone aux frontières

Le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), mis en place par l’UE pour soutenir les efforts de transition vers une économie verte, est entré dimanche en vigueur pour une phase d’essai transitoire, a indiqué la Commission européenne.

Ce mécanisme vise à égaliser le prix du carbone entre les produits européens et les importations, a souligné la Commission dans un communiqué, notant que cette mesure est «compatible avec les règles de l’OMC qui encourage l’industrie mondiale à adopter des technologies plus écologiques et plus durables».

Grâce au MACF, “les politiques climatiques de l’UE ne seront pas compromises par la délocalisation de la production vers des pays où les normes écologiques sont moins ambitieuses ou par le remplacement de produits européens par des importations à plus forte intensité de carbone”, a expliqué l’Exécutif européen.

La phase d’essai, déclarative mais sans taxation, servira de période d’apprentissage pour toutes les parties prenantes (importateurs, producteurs et autorités), a affirmé le communiqué.

Cette phase permettra à la Commission européenne de recueillir des informations utiles sur les émissions incorporées, et d’affiner la méthodologie pour la période de mise en œuvre définitive, qui débutera en 2026.

En parallèle, la Commission mettra progressivement à disposition des outils détaillés pour aider les entreprises à mettre en place le mécanisme de transition.