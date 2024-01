Transport maritime : WEC Lines lance un nouveau service direct entre Agadir et Liverpool

L’opérateur maritime WEC Lines a annoncé un nouveau service direct entre Agadir au Maroc et le port de Liverpool, rapporte ce jeudi la presse spécialisée. Cette nouvelle liaison maritime offre une alternative rapide et respectueuse de l’environnement aux importateurs britanniques de produits frais, éliminant ainsi le besoin de transport par camion terrestre.

Le service utilisera la flotte de navires existante du WEC, opérant entre 850 et 1 000 EVP. Certains de ces navires sont déjà utilisés pour expédier des marchandises réfrigérées britanniques aux touristes et aux expatriés résidant dans les îles Canaries. Ils vont désormais prolonger leur route via Agadir avant de retourner au Royaume-Uni. Pour soutenir ce service, WEC va se faire livrer 50 unités réfrigérées supplémentaires et prévoit d’ajouter d’autres unités à sa flotte au cours de la prochaine phase.

L’ouverture de ce nouveau service direct entre Agadir et Liverpool intervient dans un contexte où les importations britanniques de fruits et légumes frais marocains enregistrent une hausse remarquable depuis le Brexit.

Entre 2018 et 2022, les exportations marocaines de fruits et légumes frais vers le Royaume-Uni ont augmenté de 200%. Le Royaume-Uni a dépensé 425 millions de livres sterling (près de 5,4 milliards de dirhams) en fruits et légumes marocains en 2022 et au moins 359 millions de livres sterling en 2023 (4,4 milliards de dirhams). Les exportations du Maroc vers le Royaume-Uni comprennent principalement des tomates de serre, des mandarines et des fruits rouges.