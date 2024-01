Le Maroc, grand bénéficiaire du Brexit

«Deux pays improbables d’Afrique du Nord sont devenus les plus grands bénéficiaires du Brexit», écrit le quotidien anglais The Daily Express dans son édition du lundi 8 janvier. Ces deux pays sont le Maroc et l’Égypte, précise la publication. Ils ont tous deux connu une augmentation significative de la valeur de leurs exportations vers le Royaume-Uni.

Cela est dû au fait que le commerce du Royaume-Uni avec les États membres de l’UE devient de plus en plus difficile en raison de protocoles d’importation complexes et de l’inflation des prix alimentaires. Par conséquent, les importateurs britanniques se tournent de plus en plus vers des pays tiers pour approvisionner le marché local, notamment en produits alimentaires, explique l’auteur de l’article.

«Entre 2018 et 2022, les exportations égyptiennes de fruits et légumes frais, séchés et surgelés ont augmenté de 150%, tandis que pour le Maroc, l’augmentation a été de près de 200%», indique le Daily Express. Les exportations du Maroc vers le Royaume-Uni comprennent principalement des tomates de serre, des mandarines et des fruits rouges.

D’après la même source, le Royaume-Uni a dépensé 425 millions de livres sterling (près de 5,4 milliards de dirhams) en fruits et légumes marocains en 2022 et au moins 359 millions de livres sterling en 2023 (4,4 milliards de dirhams).

Ce montant est reparti entre 160 millions de livres sterling en framboises, mûres, myrtilles et fraises marocaines, 163 millions de livres sterling en tomates et 36 millions de livres sterling en mandarines.