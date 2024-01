Transport maritime et aérien : Le Maroc et le Panama renforcent leur coopération

Dans le domaine maritime, les deux parties ont convenu de renforcer le cadre juridique et d’actualiser l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime signé en 2018, avec l’introduction des aspects relatifs à la formation et au renforcement des capacités de l’Institut supérieur des études maritimes (ISEM) et sa promotion au profit des pays africains, dans le cadre de la coopération tripartite, indique un communiqué du ministère. Aussi, il été également convenu d’échanger un projet d’accord de reconnaissance des brevets maritimes et de promouvoir l’échange de visites entre les hauts responsables du secteur maritime pour s’enquérir des différentes expériences, échanger les informations et renforcer davantage la coordination au niveau des différentes instances de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), détaille la même source.

Dans le domaine aérien, Abdeljalil et Williamson ont appelé à la finalisation de l’accord dans le domaine du transport aérien échangé en 2019, afin de renforcer les liens de coopération dans ce domaine.

Au terme de leurs entretiens, les deux parties ont convenu de programmer des rencontres entre les responsables des ministères en charge du secteur du transport et de la logistique pour la mise en œuvre des différents sujets abordés lors de cette rencontre, conclut le communiqué