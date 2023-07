Tourisme : Les ambitions de Fatim-Zahra Ammor pour Fès-Meknès

Pour sa 7e étape, la tournée régionale de la feuille de route du ministère du Tourisme a posé ses valises dans la région Fès-Meknès. Ce mercredi, Fatim-Zahra Ammor, s’est rendu à Fès, où elle a rencontré les autorités locales, les élus, les professionnels et le et les représentants du Conseil régional du tourisme (CRT) de la région.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale a rappelé le contexte très positif qui caractérise le secteur depuis le démarrage de l’année 2023.

Cette dynamique a profité à plusieurs destinations, notamment Fès, puisque l’aéroport de la ville a enregistré 273.000 arrivés à fin mai 2023, en progression de 27% par rapport à la même période de 2019.

Elle a également souligné que dans la feuille de route du secteur, la région Fès-Meknès joue un rôle important, en particulier dans les filières liées au tourisme culturel et au tourisme de nature, à savoir «Circuits Culturels», «Nature, Trekking et Hiking» pour les touristes internationaux et «Nature & Découverte» pour le tourisme interne.

Fès a également le potentiel de devenir une véritable destination de tourisme urbain, d’où son positionnement dans la filière «City Break».

«Nous avons de très grandes ambitions pour la région Fès-Meknès. Pour les atteindre, nous allons travailler avec les acteurs de la région pour développer significativement la capacité d’hébergement. Nous allons en parallèle étoffer l’offre d’animation culturelle et de loisirs afin d’offrir aux visiteurs une expérience touristique unique», a déclaré Fatim-Zahra Ammor.

Cette étape de la tournée régionale de la ministre a connu également la participation de Imad Barrakad, DG de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et Adel El Fakir, DG de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).