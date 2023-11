Tourisme : Lancement du programme de renforcement du capital humain

Le Programme de renforcement du capital humain, qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme à horizon 2026, a été lancé mardi à la Cité des métiers et des compétences de Tamesna.

Ce programme est initié par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT). Le Programme a pour objectif d’accompagner la feuille de route stratégique du secteur du tourisme, qui vise notamment à attirer 17,5 millions de touristes à horizon 2026 et créer 200.000 emplois directs.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que «cette convention signée avec l’OFPPT va nous permettre de développer trois programmes d’excellence, de formation de compétences hautement qualifiés et de formation d’excellence avec des écoles hôtelières de renommée mondiale».

Ce programme, a-t-elle dit, permettra de relever la qualité des services marocains, d’atteindre les standards internationaux et de préparer le pays à l’accueil de la coupe du monde 2030 dans les meilleures conditions.

Pour sa part, la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, a tenu à remercier le ministère pour avoir impliqué l’OFPPT dans la réalisation de cette ambitieuse feuille de route du secteur du tourisme, considéré comme un secteur à la fois stratégique et pourvoyeur d’emplois attractifs pour les jeunes.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que ce programme inclut trois projets complémentaires, dont le premier, baptisé «Cap Excellence», porte sur la création d’un mode de gouvernance en cogestion pour une douzaine des établissements sectoriels, avec les professionnels du secteur.

Le 2ème projet porte sur la formation de 9.000 cadres en «Middle management» à horizon 2026, avec 2.000 depuis 2023, a-t-elle poursuivi, ajoutant que le 3ème programme consiste au développement et à la mise en place d’une offre de formation continue avec un niveau et une exigence d’excellence.

Faire du «made in Morocco» une référence internationale

Pas moins de 55 profils seront adressés à travers ce programme, a-t-elle dit, rappelant que la nouvelle offre de formation de l’OFPPT, ayant bénéficié d’une nouvelle ingénierie depuis 2019, répond, d’ores et déjà, à 44 profils cibles avec des programmes d’actualité.

De son côté, le président de la CNT, Hamid Bentahar, a mis en avant l’importance de ce programme qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route du tourisme, qui place le capital humain au cœur de ses préoccupations.

Il a, dans ce sillage, rappelé le rôle important du secteur du tourisme qui se veut un «réservoir de croissance, d’opportunités, et de carrières exceptionnelles», soulignant que le secteur génère 5% des postes d’emploi au Maroc et 10% des emplois mondiaux.

La rencontre d’aujourd’hui a pour but notamment de rapprocher davantage le monde professionnel au monde de la formation, a-t-il relevé, mettant en relief, à ce titre, le rôle de la feuille de route du tourisme dans la mise en place des moyens à même d’accélérer la mise en œuvre de certains projets et de faire du «made in Morocco» une référence internationale.

La formation et le renforcement du capital humain fait partie des six leviers stratégiques transverses nécessaires pour soutenir la feuille de route stratégique du secteur du tourisme à l’horizon 2026.