Tétouan : 94 MDH pour la réalisation d’une nouvelle zone d’activités économiques

Tétouan sera bientôt dotée d’une nouvelle zone d’activités économiques (ZAE), permettant de contribuer au renforcement des infrastructures d’accueil industrielles et artisanales et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes de la région.

L’Agence du Nord vient en effet de lancer les consultations pour sélectionner les prestataires qui seront chargés de la réalisation de cette nouvelle ZAE en trois tranches, pour un montant global de 94 MDH.

La première tranche porte sur la construction de 60 unités commerciales et industrielles, pour un montant de 40 MDH. Les seconde et troisième tranches, dont les appels d’offres ont été lancés simultanément, portent quant à elles sur la réalisation de 47 et 33 unités respectivement, mobilisant des enveloppes de 32 et 22 millions de dirhams.

La durée des travaux est de 12 mois. L’ouverture des plis est prévue fin février.

Le projet de création de cette ZAE, fruit d’un partenariat entre le Conseil communal de Tétouan et l’Agence du Nord, comprendra des usines de différentes superficies opérant dans plusieurs domaines, tels que la logistique, l’artisanat et les services.