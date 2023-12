Tamwilcom et l’IFC s’allient pour le financement des start-up marocaines

Une convention de coopération a été signée, mardi à Rabat, entre Tamwilcom et la Société financière internationale (IFC) visant à financier les start-up marocaines et les accompagner dans leur croissance.

Signée par le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, et le directeur d’IFC pour le Maghreb et Djibouti, Xavier Reille, cette nouvelle collaboration a pour objectif de mettre en place une offre d’accélération des start-up et d’apporter une véritable valeur ajoutée à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant au Maroc.

«Grâce à ce partenariat avec IFC, Tamwilcom pourra renforcer notamment le segment accélération, qui demeure faiblement servi à l’heure actuelle, et ce, afin de contribuer à accroître le nombre de start-up pouvant réaliser des levées de fonds dans l’avenir pour financer leur développement», a affirmé Zanati Serghini.

Pour sa part, Reille a indiqué que ce nouveau partenariat entre Tamwilcom et IFC permet de renforcer l’écosystème des start-up dans le Royaume, notamment dans la phase cruciale d’amorçage, notant qu’il s’inscrit dans le partenariat de long terme du Groupe de la Banque mondiale avec Tamwilcom et le Fonds Innov Invest, issu d’un partenariat entre la Banque mondiale, le ministère de l’Économie et des finances et Tamwilcom.

À cette occasion, le directeur de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel, a affirmé que «la Banque mondiale se réjouit de cette nouvelle étape importante pour le renforcement d’un écosystème dynamique de start-up au Maroc, clé pour une croissance plus inclusive et résiliente».