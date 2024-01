Giorgia Meloni : «Entre l’Italie et le Maroc, il y a une belle histoire à raconter»

Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mardi à Rome, avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, des moyens de hisser le niveau des relations exceptionnelles entre le Maroc et l’Italie. Au cours de cette entrevue, le Chef du gouvernement, qui a fait part de sa satisfaction du partenariat distingué unissant les deux pays, a échangé avec Girogia Meloni, du renforcement des liens bilatéraux et des défis communs actuels et futurs.

Ces échanges ont également été l’occasion pour Akhannouch d’examiner avec la présidente du Conseil des ministres italien les moyens à même de construire des partenariats concrets et plus efficaces dans plusieurs domaines, notamment celui des énergies renouvelables.

De son côté, Meloni a souligné l’excellence des relations entre les deux pays, notant que Rome a besoin de partenaires et d’amis comme le Maroc en Afrique, afin de l’accompagner dans sa nouvelle approche de coopération avec le continent.

Dans ce contexte, la présidente du Conseil des ministres italien a exprimé sa satisfaction du rôle du Maroc dans le «Processus de Rome», affirmant qu’en dépit du caractère exceptionnel des relations entre Rome et Rabat, «l’Italie cherche toujours à faire mieux, d’autant plus qu’entre les deux pays, il y a une belle histoire à raconter».

Cette rencontre a été l’occasion pour le chef du gouvernement d’inviter Mme Meloni à effectuer une visite officielle au Maroc. A cet égard, la présidente du Conseil des ministres italien a accepté l’invitation pour cette visite officielle, doublée d’un forum d’affaires.