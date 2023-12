Maroc-ASEAN : Les domaines de coopération identifiés

Après avoir conféré au Maroc, le statut de «Partenaire de dialogue sectoriel du groupement ASEAN» (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est), septembre dernier, une réunion du comité mixte a été tenue récemment à Jakarta, en Indonésie, afin d’identifier les projets de coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Sur le plan économique, les deux parties entendent intensifier la coopération d’abord dans l’écosystème des véhicules électriques et la connectivité maritime. Ensuite, viennent les domaines du commerce, des affaires et des investissements et du partenariat public-privé ; Le Maroc et l’ASEAN envisagent de renforcer les TPME ainsi que la résilience face aux chocs futurs dans le secteur financier. D’autres secteurs d’activités sont visés également dont le tourisme durable, le transport, les énergies renouvelables et transition énergétique, les technologies de l’information et de la communication, les télécoms, l’ingénierie aérospatiale, l’alimentation et l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et l’économie forestière, ainsi que l’innovation verte et l’alimentation halal, l’économie numérique, l’économie créative et la recherche et innovation.

Dans le domaine socioculturel, la réunion a porté sur la coopération dans les secteurs de l’environnement et du changement climatique, la biodiversité, la lutte contre la traite des humains, la préservation du patrimoine culturel, la santé et l’éducation, la recherche scientifique et l’économiecirculaire. Il s’agit aussi de consolider les efforts pour améliorer les contacts entre les peuples grâce à des programmes d’échange impliquant des jeunes, des étudiants, des médias et des artistes ainsi que des programmes de bourses.

La collaboration entre le Maroc et l’ASEAN ne se limite pas juste à cela. Elle s’étend également à la promotion des transactions en monnaie locale ainsi que les villes durables et intelligentes.