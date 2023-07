Les patrons marocains en mission à Londres

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a mené une mission à Londres, du 11 au 13 juillet, dans le but de renforcer davantage les relations commerciales et d’investissement entre le Maroc et le Royaume-Uni, à travers des rencontres avec plusieurs responsables britanniques.

Ainsi, la délégation conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, s’est entretenue avec les membres du groupe d’amitié parlementaire « All-Party Parliamentary Group for Morocco », présidé par Heather Wheeler, en présence du ministre d’État britannique chargé du Commerce international, Nigel Huddleton, du vice-président de la chambre des Communes, Nigel Evans, ainsi que plusieurs autres députés.

Lors de cette réunion, les participants se sont félicités de la qualité des relations qui lient les deux pays, notamment en matière d’échanges commerciaux, qui ont atteint 3 milliards de livres sterling en 2022, soit une augmentation de 49,8% par rapport à 2021, année d’adoption de l’Accord d’Association Maroc-Royaume Uni, indique la CGEM dans un communiqué.

Cet accord a fait ses preuves en tant que catalyseur puissant du commerce et de créateur de valeur ajoutée et d’emplois, relève-t-on.

Il a également été question des avancées remarquables réalisées par le Maroc, qui s’impose comme une force économique régionale, une plateforme de croissance pour les opérateurs économiques internationaux, leur porte d’entrée vers l’Afrique, ainsi qu’une destination touristique de choix, précise la même source.

Composée de la vice-présidente de la CGEM et présidente de sa commission internationale, Ghita Lahlou, de la coordinatrice principale des relations avec les institutions européennes, Abir Lemseffer, de la directrice générale déléguée, Samia Terhzaz, et de la responsable du pôle Communication, relations publiques, Marwa Tellal, la délégation de la CGEM a aussi rencontré la présidente du “All-Party Parliamentary Group for Foreign Affairs”.

En présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, la délégation a tenu une réunion avec le ministre d’État britannique chargé de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, Mark Spencer, qui a évoqué le potentiel du Maroc pour contribuer à nourrir l’Afrique et l’Europe, notamment à la lumière des défis suscités par la situation géopolitique internationale.

L’utilisation des nouvelles technologies dans l’agriculture et la gestion de l’eau et la question de la durabilité ont aussi été au cœur de cette réunion, lors de laquelle plusieurs opportunités ont été soulevées pour promouvoir le commerce bilatéral, dans une logique de complémentarité, particulièrement en termes de produits agricoles et laitiers, relève la CGEM.

Avec le directeur de l’export et de l’investissement au sein du Département britannique des Affaires et du Commerce, Rupert Daniels, les discussions ont porté sur les moyens de promouvoir davantage les relations d’investissement dans une approche gagnant-gagnant, dans des secteurs comme les services financiers, le textile, l’agroalimentaire, la tech, l’éducation ou encore les industries créatives.

« L’investissement et la création d’emplois représentent en effet la meilleure réponse aux défis liés à la migration », soutient le communiqué, notant que les deux parties travailleront ensemble pour soutenir la croissance des TPME et de l’écosystème marocain des startups.

La délégation a finalement eu des entretiens avec des entrepreneurs britanniques souhaitant lancer d’importants investissements dans les provinces du sud du Royaume.