Le programme Al Moutmir franchit un nouveau palier

Dans le dessein de renforcer les pratiques agricoles durables et résilientes, l’initiative Al Moutmir, pilotée par l’UM6P et son Collège de l’agriculture, a dévoilé ses plans pour la campagne 2023-2024. Cette initiative pionnière, qui a déjà connu cinq années d’engagement réussi au niveau local, s’apprête à élargir son spectre d’offres, visant à autonomiser les agriculteurs grâce à un soutien sur mesure et à des technologies de pointe.

Une approche personnalisée du développement agricole

Al Moutmir propose des solutions novatrices adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs, en particulier des petits exploitants. La collaboration continue avec les divers acteurs du secteur agricole garantit une agilité dans la résolution des défis, tels que la sécurité alimentaire et la pénurie de ressources.

L’initiative couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’identification des besoins des sols à la contribution à la production de formules d’engrais adaptées. Elle accompagne également les agriculteurs pour l’appropriation des bonnes pratiques agricoles et facilite leur connexion au marché. Al Moutmir travaille de concert avec le ministère de tutelle et ses partenaires industriels pour offrir des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des sols et des cultures. En plus des formules régionales issues de la carte de fertilité des sols du Maroc, l’équipe guide les agriculteurs dans l’utilisation de la fertilisation sur mesure, avec plus de 3.000 formules mises en œuvre depuis l’introduction de la technologie Smart Blender en 2019. Un programme dédié renforce également les capacités des revendeurs d’engrais.

Pour célébrer ses cinq ans d’existence,

Al Moutmir a décidé d’élargir son offre d’accompagnement des agriculteurs suivis à travers les différents programmes de vulgarisation et de transfert de technologies. L’objectif est de promouvoir le portefeuille de produits et services ainsi que transférer les bonnes pratiques agricoles basées sur des itinéraires techniques adaptés.

Dans cette perspective, Al Moutmir prévoit d’étendre ses offres pour la campagne agricole 2023-2024 à destination des agriculteurs qu’elle accompagne. Cela inclut des plateformes de démonstration, un programme de semis direct et le renforcement des capacités. Cette expansion vise à accroître l’impact de l’accompagnement au profit des agriculteurs et à mettre en œuvre différents itinéraires techniques pour renforcer la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques, ciblant plus de 115.000 hectares dans différentes zones agroclimatiques.

Des cultures à haute valeur ajoutée

Al Moutmir propose une offre d’accompagnement personnalisée comprenant des plateformes de démonstration, levier clé de l’adoption des bonnes pratiques agricoles tout au long du cycle des cultures. Ces plateformes ont un impact significatif sur divers aspects, tels que la résistance au stress hydrique, le rendement, la qualité des grains, le rendement en pailles et la rationalisation de la consommation d’engrais et de ressources hydriques.

Pour la campagne agricole à venir, Al Moutmir a considérablement augmenté le nombre de plateformes de démonstration chez les agriculteurs accompagnés afin de créer un impact plus significatif. Cette expansion offre également l’opportunité d’introduire des cultures à haute valeur ajoutée et des cultures alternatives, tout en déployant des itinéraires techniques, technologiques et scientifiques adaptés. Ces résultats sont partagés avec les agriculteurs bénéficiaires et l’écosystème scientifique, académique et industriel. Un programme intégré de management des cultures (ICP) est déployé pour chaque plateforme, couvrant les différents stades de la culture. Au-delà de leur apport agronomique, les plateformes de démonstration offrent également une véritable opportunité d’analyser les comportements des agriculteurs face aux nouveaux modèles de gestion des cultures et aux nouvelles technologies. Cela permet d’adapter en continu les solutions proposées et de stimuler la boucle de l’innovation, contribuant ainsi à accélérer la transformation du secteur.

Afin de capitaliser sur les retours des plateformes de démonstration et de faciliter le partage de ces retours avec l’écosystème, une application digitale nommée «Agritrial» a été mise en place par l’équipe Al Moutmir. Cette application permet la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration et la remontée en temps réel d’informations détaillées sur l’évolution des plateformes, telles que les stades phénologiques, les couleurs, le stress, la taille, ainsi que des photos et vidéos des plantes. Ce précieux gisement d’informations est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique, faisant l’objet de symposiums annuels dans le cadre d’Al Moutmir Open Innovation Lab avec les différents acteurs de la filière.

Plus de 11.500 hectares additionnels

Pour la campagne agricole actuelle, Al Moutmir vise à étendre la superficie couverte par son programme de semis direct de 11.500 hectares additionnels, portant la superficie globale couverte depuis le démarrage du programme à plus de 36.500 hectares répartis sur plus de 130 localités et 26 provinces dans différentes zones agroclimatiques. Cette expansion est possible grâce à la mobilisation de plus de 70 Organisations professionnelles (OP) et de plus de 4.300 agriculteurs bénéficiaires.

Le programme cible les grandes familles de cultures annuelles pratiquées dans le pays, notamment les céréales et les légumineuses, mais également d’autres cultures à fort potentiel, telles que les oléagineuses. Pour cette campagne, plus de 584 plateformes de démonstration céréales et légumineuses dédiées au semis direct sont programmées. Ce suivi comprend une conduite technique optimale ainsi qu’un protocole scientifique visant à faciliter le transfert technologique et l’accompagnement des agriculteurs dans l’adoption de bonnes pratiques agricoles, telles que l’identification des besoins des sols, la fertilisation sur mesure, la lutte intégrée, la récolte et le stockage.

Un programme de formation sur mesure est déployé pour accompagner les agriculteurs, les femmes agricultrices, les coopératives et les jeunes leaders. Les agriculteurs adhérents bénéficient du suivi et de l’accompagnement d’une équipe d’experts et d’agronomes expérimentés, à travers des visites régulières, des formations ciblées et adaptées, ainsi que des écoles au champ leur permettant d’observer et d’apprendre en mettant en pratique des techniques fondées sur des bases scientifiques solides.

Le numérique joue un rôle primordial dans le dispositif de transfert technologique. Il permet de démultiplier l’impact, d’accroître la résilience et la performance de l’agriculture, tout en attirant les jeunes et la nouvelle génération d’entrepreneurs. Le bouquet de solutions digitales Al Moutmir comprend, par exemple, @tmar, une application de conseil agricole permettant aux agriculteurs de disposer de services d’accompagnement allant de l’identification des besoins en fertilisants au suivi de la parcelle, en passant par les prix du marché, les services météo et l’accès au financement. Une plateforme digitale de formation à distance, «Minassat attakwin 3an Bou3d», est également mobilisée pour servir un maximum d’agriculteurs.