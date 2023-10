Le Maroc veut attirer les géants mondiaux du gaming

Young Mok Park, fondateur et directeur général de Proxy Planet, est en visite au Maroc pour s’enquérir des opportunités d’investissement dans le secteur du gaming. L’homme d’affaires s’est notamment entretenu, mercredi, avec Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement.

Les deux responsables ont discuté de l’énorme potentiel de ce secteur au Maroc et en particulier du projet «Rabat Gaming City», qui vise à dynamiser l’industrie du jeu vidéo au Maroc et à accueillir certains des plus grands développeurs de jeux vidéo au monde.

La création de cette cité du gaming avait été annoncée en novembre 2022, lors du Morocco E-Sport Summit par Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration. Cette cité de production de jeux vidéo verra le jour dans la capitale, à Yaacoub Mansour plus précisément, sur une superficie de 5 hectares.

Lors de sa rencontre avec Young Mok Park, Jazouli n’a pas manqué de souligner que la nouvelle Charte de l’investissement apporte un soutien important aux projets opérant dans le secteur des industries culturelles et créatives, en particulier dans le gaming, secteur destiné à un avenir prometteur au Maroc. Il a en outre été convenu que Proxy Planet apportera son expertise et ses connaissances pour accompagner le gouvernement dans le développement de cette industrie dans le Royaume.

Young Mok Park a également tenu, plus tôt dans la semaine, une réunion avec Medhi Bensaïd, ministre de la Culture et de la communication. L’occasion de présenter au responsable sud-coréen la stratégie du Maroc dans le domaine de l’industrie des jeux vidéo ainsi que les actions menées par le ministère pour développer et promouvoir cette industrie. Ces actions ont permis jusqu’ici de doter les salles des Maisons de jeunes d’espaces dédiés aux jeux électroniques, ainsi que la création d’espaces consacrés au coding et à l’innovation.