Le Maroc prend part à Riyad à la 9ème réunion consultative des ministres arabes des Mines

Le Royaume a pris part à cette réunion consultative avec une délégation de haut niveau dirigée par Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de l’Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et l’exploitation minière (OADIM), Adel Sakr, a annoncé le lancement officiel de la «Plateforme arabe pour les minéraux du futur», qui constitue le premier portail d’information interactif sur les ressources minérales de la région, y compris les minéraux stratégiques et critiques.

Après avoir passé en revue les réalisations les plus importantes de l’organisation, accomplies suite aux décisions émises lors des précédentes réunions consultatives des ministres arabes des Mines, il s’est penché sur la question de la «Réhabilitation des anciennes mines et carrières» en vue de les transformer en projets ayant des retombées économiques positives pour les pays arabes.

Pour sa part, le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Ibrahim Al-Khorayef, a souligné que l’accueil par le Royaume de cette réunion s’inscrit dans le cadre de son engagement à soutenir le processus d’action arabe commune et contribuer au développement de la région.

Il a ajouté que cette réunion consultative ministérielle, organisée par le Royaume d’Arabie Saoudite pour la quatrième fois en collaboration avec l’OADIM, est l’occasion de discuter des moyens de développer le secteur minier dans les pays arabes, d’accroître sa contribution à leur économie nationale et parvenir à l’intégration arabe dans ce secteur.

Revenant sur l’expérience de son pays, il a rappelé que l’Arabie Saoudite s’appuie sur le secteur minier pour diversifier son économie conformément aux objectifs de la Vision 2030, tout en répondant à la demande mondiale croissante.

De même, le ministre a noté que la région arabe dispose d’un environnement géologique diversifié et de ressources minérales abondantes, ce qui lui confère un avantage comparatif qui lui permet d’être à l’avant-garde sur la scène minière mondiale.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de déployer des efforts concertés pour soutenir le secteur minier en fournissant un environnement d’investissement attractif et en améliorant la chaîne de valeur des ressources minérales métalliques et non métalliques.

«Il s’agit également de mettre en place des projets qui servent à transformer les matières premières en produits qui soutiennent les économies des pays de la région et améliorent leur compétitivité sur le marché mondial, d’autant plus que les industries minières se développent à mesure que la demande mondiale de minéraux augmente en raison des progrès industriels et technologiques actuels», a-t-il soutenu.