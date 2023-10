Ces dernières années, les crèches et garderies d’enfants poussent comme des champignons. Et pour cause, une demande croissante d’une partie de jeunes couples marocains qui se voient contraints de recourir à ces établissements étant donné leur vie active. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs investisseurs qui voient dans cette niche un business juteux au vu…