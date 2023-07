Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 416 projets approuvés en six mois pour un investissement de 23,7 MMDH

La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé durant le premier semestre de l’année en cours, quelque 416 projets pour un montant global de plus de 23,7 MMDH.

La Commission a tenu de janvier à juin 2023, quelque 108 réunions, lors desquelles 416 projets ont été approuvés, soit 62% des projets examinés durant cette période, dépassant le taux national, qui est de 58%, indique le Centre régional d’investissement.

Le nombre de projets approuvés a enregistré une progression de 86,5% par rapport à la même période de l’année 2022, précise la même source. Ces projets permettront de créer près de 70.000 nouveaux emplois stables.

La région du nord maintient ainsi son attrait pour les investisseurs, attirant des projets de divers secteurs. Le bilan du premier semestre a été “encourageant”.

Le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima a accompagné et soutenu le dépôt de 774 dossiers d’investissement, représentant environ 16,3% du total national, ce qui a permis à cette région de se positionner comme une destination privilégiée pour les investissements, avec un environnement favorable aux affaires et des perspectives prometteuses pour l’avenir.

Ces projets concernent les secteurs de l’énergie renouvelable, la technologie de pointe, l’industrie manufacturière et le tourisme entre autres, faisant de Tanger-Tétouan-Al Hoceima “un terrain fertile où les idées novatrices fleurissent et prospèrent”, explique le CRI. Il a rappelé que l’entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement et l’engagement continu de l’écosystème d’investissement régional a créé un environnement propice aux affaires et à favoriser l’innovation, contribue à attirer les investisseurs en quête de nouvelles opportunités.

Ces projets, instruits par la CRUI, concernent principalement le secteur de l’industrie avec environ 38% des projets approuvés pour un montant d’investissement de 5,38 milliards de dirhams à même de créer plus de 26.000 emplois, suivi du secteur du tourisme avec un quart des projets approuvés d’une valeur de 4,46 milliards de dirhams et qui vont permettre la création de plus de 14.000 emplois stables.

Les secteurs des services et du BTP se positionnent en 3è et 4è place avec respectivement 8% et 7% des projets approuvés avec des montants d’investissement de 2,4 milliards de dirhams et 1,2 milliards de dirhams et qui, ensemble, contribueront à la création d’environ 10.000 emplois.

Le secteur du Commerce représente quant à lui, 6% des projets approuvés avec un investissement de près de 7 milliards de dirhams et plus de 7.100 nouveaux emplois projetés.