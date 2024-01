Investissements : Nadia Fettah appelle la SFI à renforcer son appui aux grands projets structurants

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, lundi à Rabat, avec le directeur pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique à la Société financière internationale (SFI), Cheick-Oumar Sylla, autour des moyens de renforcer l’engagement de cette institution auprès des opérateurs économiques marocains.

Lors de cette réunion, Mme. Fettah et M. Sylla ont également passé en revue les principaux projets de coopération entre le Maroc et la SFI, indique le ministère de l’Économie et des Finances.

L’argentière du Royaume a salué l’appui et l’accompagnement apportés par la SFI, depuis plus de 60 ans, au développement du secteur privé marocain et au renforcement de son rôle comme moteur de l’investissement et de la création d’emplois.

A cet égard, la ministre a souligné, le rôle important que pourrait jouer la SFI pour soutenir les efforts déployés par le gouvernement dans la perspective des grandes échéances sportives que le Maroc s’apprête à accueillir au cours des prochaines années, notamment dans le domaine des infrastructures portuaires et aéroportuaires, du ferroviaire, du secteur financier, du dessalement de l’eau et du digital.

Mme Fettah a également appelé la SFI à renforcer son appui aux grands projets structurants engagés par le Royaume, en capitalisant sur l’expertise de cette institution en matière de structuration de projets PPP.

Pour sa part, le directeur pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique à la SFI, qui effectue une visite de travail au Maroc du 29 janvier au 2 février, s’est félicité de la qualité des relations de coopération entre la SFI et le Maroc, encadrées par un mémorandum d’entente signé en juin 2021. Dans ce cadre, M. Sylla a mis en avant la disposition de la SFI à poursuivre son accompagnement aux efforts déployés par le Maroc dans plusieurs domaines, notamment l’investissement en capital, le développement des PME, les énergies renouvelables, les projets d’infrastructure et le développement des régions.