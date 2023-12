Guelmim-Oued Noun : 90 millions de dirhams pour la création de terrains de proximité

La région Guelmim-Oued Noun a lancé la première tranche d’appels d’offres pour la construction de plusieurs stades de proximité sur tout le territoire de la région.



Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun a indiqué, dans un communiqué, que ces appels d’offres interviennent dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère chargé des Relations avec le Parlement et la société civile et la wilaya de la région pour la création de plusieurs terrains de proximité.



Ce programme vise à promouvoir le secteur sportif dans la région en créant des terrains de proximité selon les normes établies par le ministère de tutelle, en milieux rural et urbain, et encourager la pratique de tous les sports, en particulier par les jeunes.



Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 90 millions de dirhams a été allouée pour la mise en œuvre de cet important programme, dont 30 millions de dirhams à titre de contribution de la région Guelmim-Oued Noun.



Le communiqué relève que la région, en tant que maître d’ouvrage, a lancé la première tranche des appels d’offres relatifs aux projets de ce programme, qui porte sur la création de 50 terrains de proximité de catégorie E pour un investissement de 69 millions de dirhams.



La région Guelmim-Oued Noun, conformément à sa politique visant à développer les prestations sociales à travers des interventions de proximité, a adopté dans sa vision stratégique une politique destinée à promouvoir le secteur sportif sur tout le territoire de la région, selon la même source, précisant que la région prépare la deuxième partie de ces appels d’offres pour l’édification d’autres stades de ce type, dans le but de généraliser les structures sportives, de promouvoir la pratique du sport par la jeunesse et de réduire les disparités spatiales et sociales.