Casablanca : Pour l’arrosage des espaces verts et du golf d’Anfa, une nouvelle station d’épuration sur les rails

La société de développement locale Casa Baïa vient de procéder au lancement d’une consultation pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées au niveau du quartier d’El Hank.

La future station, qui traitera des eaux usées de type «boues activées à faible charge», sera implantée à proximité de la station de prétraitement des eaux usées (SPRET) déjà active à El Hank. Les eaux épurées seront réutilisées pour l’arrosage des espaces verts et du Royal Golf d’Anfa, lit-on dans les documents accompagnant l’appel d’offres.

La future filière d’épuration sera dimensionnée pour un débit moyen de 2.000 m3/j. L’alimentation de la STEP projetée se fera par pompage des effluents depuis la SPRET d’El Hank. La station permettra de traiter les matières en suspension, la demande chimique en oxygène, la demande biologique en oxygène, l’azote ainsi que la pollution bactériologique et la parasitologie.

Les prestations à effectuer par le candidat retenu sont décomposées en deux tranches distinctes: l’une relative à la construction de la STEP, depuis la conception jusqu’à sa mise en service, et l’autre concernant l’exploitation de la station pendant une période de trois ans.

On notera que le lancement de ce marché, dont le montant n’a pas été communiqué, intervient au moment où le ministère de l’Intérieur a instruit les walis et gouverneurs de prendre des mesures drastiques pour rationaliser l’usage de l’eau potable, dans un contexte de sécheresse et de raréfaction des ressources hydriques. Parmi ces mesures, l’interdiction de l’arrosage de tous les espaces verts et jardins publics avec de l’eau conventionnelle.

Stations de pompage et réseau de transfert

En parallèle au projet de STEP, Casa Baïa a également lancé des consultations pour la réalisation, à Al Hank mais aussi à Médiouna, de stations de pompage des eaux usées traitées et de réseaux de transfert vers les espaces verts. Des projets qui entrent dans le cadre d’un programme intégré de réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts et des golfs dans les communes de Casablanca et Mohammedia.

À Al Hank, la réalisation d’une station de pompage et du réseau de transfert nécessitera une enveloppe estimée à 18,2 millions de dirhams. À Médiouna, un marché vient d’être lancé pour la réalisation d’une station de pompage des eaux usées traitées, d’un réseau d’adduction, d’un bassin de mise en charge et d’un bassin de stockage, pour 35,5 millions de dirhams. Quant au marché pour les travaux de réalisation du réseau de transfert des eaux usées traitées de Médiouna vers les espaces verts de la ville de Casablanca, son coût est estimé à 61,7 millions de dirhams.