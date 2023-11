Afrique: L’intégration régionale passe par le financement des infrastructures

Le financement des infrastructures en Afrique permettra de créer une intégration régionale. «Il faut mobiliser des financements pour les infrastructures sur le continent africain pour véritablement créer une intégration régionale, comme l’a souligné SM le Roi Mohammed VI dans Son message adressé aux participants à la 4ème édition du Forum pour l’Investissement en Afrique (AIF)», a précisé Fettah dans une déclaration à la presse en marge de ce Forum.

Pour elle : «Ces infrastructures, qui sont encore en deçà des besoins et des aspirations, doivent être mises à niveau pour créer une intégration régionale, qui est à même de participer au développement économique et social du continent».

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2023 de l’AIF connait la participation de chefs d’État et de gouvernement, des décideurs publics et privés, et des investisseurs impliqués dans le développement économique et social du continent.

Organisé cette année sous le thème “Libérer les chaînes de valeur de l’Afrique”, ce forum se veut la plus importante plateforme de rencontre économique du continent, visant à apporter une valeur ajoutée significative aux investisseurs, en les associant à des opportunités à un moment de transformation substantielle du continent.

Près de 600 participants de haut niveau prennent part à l’AIF 2023 qui constitue une plateforme multipartite axée sur la conclusion d’accords à l’échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des «board rooms» dédiés et débats sectoriels de haut niveau.