Investissement : Des contrats de plus de 19 milliards de dollars annoncés au Forum sino-africain

L’exposition économique et commerciale sino-africaine, qui se tient actuellement à Hunan (centre de la Chine) devrait être couronnée par la conclusion de contrats de plus de 19 milliards de dollars, selon un rapport publié à cette occasion.

Pour le gouvernement chinois, l’exposition, dont le coup d’envoi a été donné jeudi, offre une plateforme pour élargir les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l’Afrique sans oublier les aspects humains des échanges entre les deux parties.

Des chiffres publiés montrent que le commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de près de 30% durant les 10 dernières années, une ascension qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial du continent. Selon ces données, ces échanges ont totalisé 268,4 milliards de dollars en 2022 contre 210,2 milliards en 2013.

Les investissements directs de la Chine en Afrique ont doublé entre 2013 et 2022, passant de 26,19 milliards de dollars à 44,19 milliards. S’exprimant à l’ouverture de l’exposition, le vice-président chinois, Han Zheng, a exprimé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec l’Afrique.

Rappelons que le Maroc est représenté lors de cette exposition par une délégation conduite par le ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Un stand numérique est déployé à cette occasion mettant en lumière le leadership africain du Royaume dans les domaines économique, commercial et environnemental, avec un accent sur les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables, de la pharmacie et du textile.

Le stand met également en exergue le positionnement du Maroc en tant qu’acteur central reliant l’Afrique au monde, et ce à la faveur des réalisations concrètes du Royaume en matière d’infrastructures, d’investissements dans les secteurs à haute valeur ajoutée, de sa stabilité confortant son statut en tant que destination fiable pour les investissements, ainsi que ses choix politiques et économiques qui ont fait du Royaume un leader parmi les pays africains promouvant le développement au sein du continent.