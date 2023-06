Akdital : Sogécapital Bourse recommande l’achat du titre

La société de bourse recommande le titre Akdital à l’achat avec un objectif de cours de 440 dirhams, soit un potentiel de croissance du cours de 35%. «Le titre est l’illustration parfaite d’une valeur de croissance, portée par un besoin énorme en infrastructures hospitalières et un accès aux soins libéré depuis l’instauration de l’Assurance maladie obligatoire», souligne d’emblée Sogécapital Bourse dans sa note d’initiation de couverture du titre. L’action Akdital est, rappelons-le, sous-évaluée, le cours ayant clôturé ce lundi à 340 DH, en baisse de 1,73% par rapport à la séance du vendredi.

Dans le document de 52 pages, Sogécapital Bourse décortique le potentiel du secteur de la santé au Maroc et les fondamentaux solides du groupe Akdital. Ce dernier «a pu muter en un rien de temps passant d’une seule clinique en 2016 avec une capacité de 100 lits, à une holding de cliniques totalisant 2202 lits au premier trimestre de l’année en cours», souligne la société de bourse, rappelant que le spécialiste accapare 16% des lits privés au Maroc et 6% du total des lits.

Ce revirement s’est fait suite à la loi 2015 permettant aux investisseurs non médecins d’entrer dans le capital des cliniques concomitamment avec la décision du management de s’affranchir du poids des murs en faveur des loyers pour se concentrer sur le cœur de métier, rappelle-t-on dans la note.

Avec 1 lit/1.000 habitants, le besoin en infrastructure hospitalière est immense, relèvent les auteurs du document. «La concurrence ne serait que marginale selon nous, limitée à certaines villes», estime la même source.

Par ailleurs, Sogécapital Bourse précise qu’en 2020, l’entreprise a pu lever 250 millions de dirhams (MDH), ce qui lui a permis de doubler les capacités en un an, de 912 lits en 2021 à 1.822 lits en 2022.

De plus, malgré un environnement économique et de marché difficile au 4e trimestre de 2022, Akdital a gardé le cap en s’introduisant en Bourse et augmentant son capital de 800 MDH afin de poursuivre son développement, surfant sur la vague de l’entrée en vigueur de l’AMO Tadamon qui permet à plus de 10 millions de Marocains nécessiteux, précédemment couverts uniquement dans les hôpitaux publics, d’accéder également aux cliniques privées.

Un TCAM de 26% d’ici à 2027

En termes de perspectives de croissance, les analystes de Sogécapital Bourse prévoient un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires de 26% entre 2023 et 2027, «porté à la fois par la croissance du périmètre et la croissance organique émanant de la montée en puissance des cliniques». La marge EBITDA retenue est de 26,3% en moyenne.

«Notre valorisation par DCF ressort à 440 DH par action, soit un ratio de PER induit de 21,1x et 15,9x les résultats 2024 et 2025 respectivement et un ratio EV/EBITDA de 8,1x et 6,9x l’EBITDA 2024 et 2025 respectivement. Nous jugeons ces niveaux de valorisation très attractifs compte tenu du profil de croissance de l’entreprise et de nos hypothèses prudentes», conclut la société de bourse.