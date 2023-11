Akdital affiche un chiffre d’affaires en nette hausse à fin septembre 2023

Au cours du 3ème trimestre de 2023, le groupe a maintenu sa trajectoire de croissance en affichant une augmentation de 91% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’exercice précédent. Entre janvier et septembre 2023, le chiffre d’affaires cumulé s’élève à 1 330 MDH, en hausse de 86%, comparativement à la même période de l’année précédente.

Selon le groupe coté en Bourse, cette performance découle principalement de la solide contribution des établissements ouverts durant les années 2022 et 2023, notamment les établissements de Salé (2), Safi, Agadir (2), Tanger (2), Mohammedia, Bouskoura et Fès (2), conjuguée à la croissance significative du chiffre d’affaires des cliniques historiques de Casablanca et d’El Jadida.

Investissements

Poursuivant sa stratégie de développement, AKDITAL a engagé des investissements de 178 MDH au 3ème trimestre 2023, totalisant ainsi 765 MDH depuis le début de l’année. Ces investissements ont été principalement destinés à l’acquistion des équipements techniques pour les 4 nouvelles cliniques ouvertes cette année, à savoir : la Clinique Internationale de Mohammedia, la Clinique de Bien-être de Bouskoura, l’Hôpital International de Fès, et le Centre International d’Oncologie de Fès.

Endettement net

À fin septembre 2023, l’endettement net sétablit à 939 MDH, une progression qui reflète les investissements stratégiques consentis pour l’ouverture des nouvelles cliniques.

Changement du périmètre de consolidation

Au cours du 3ème trimestre 2023, Kenitra Santé, Propco destinée à porter la composante foncière de l’hôpital de Kénitra, est sortie du périmètre de consolidation, sans impact sur les indicateurs.

Perspectives

Au cours des neuf premiers mois de 2023, AKDITAL a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie d’expansion, avec l’objectif de s’établir dans onze des douze régions du royaume à horizon 2025. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement à la généralisation progressive de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Dans cette optique, plusieurs projets de construction de nouvelles cliniques AKDITAL ont été initiés.