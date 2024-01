Santé : Akdital inaugure officiellement l’Hôpital privé de Béni Mellal

Akdital poursuit sa stratégie de déploiement et de maillage territorial en inaugurant une infrastructure de santé de dernière génération à Béni Mellal. L’inauguration officielle s’est tenue ce jeudi 4 janvier, en présence du wali de la province, Khatib Lehbil, annonce dans un communiqué le groupe leader du secteur privé de la santé au Maroc.

Selon la même source, l’Hôpital privé Béni Mellal, en tant qu’établissement de soins multidisciplinaire couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

L’hôpital dispose de 150 lits d’hospitalisation et de 9 blocs opératoires ultramodernes. Ces derniers sont équipés d’installations de pointe, comprenant notamment 1 salle d’endoscopie et 2 unités techniques d’accouchement.

Il dispose en outre d’un pôle de réanimation comprenant 10 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardiovasculaire, ainsi que 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale. De plus, l’hôpital est doté d’une unité de soins intensifs équipée de 31 lits.

Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée de technologies avancées, a par ailleurs été mise en place. Permettant le traitement des maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, ce service est doté d’une salle de cathétérisme et d’une salle dédiée aux épreuves d’effort. Enfin, cette infrastructure accueille un service de maternité comprenant 20 lits, 2 salles d’unité technique d’accouchement et 1 nurserie.

L’Hôpital privé Béni Mellal se distingue également par son centre d’oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend 12 fauteuils de chimiothérapie, 2 bunkers pour la radiothérapie équipés d’un accélérateur de dernière génération, ainsi qu’un scanner dosimétrique. «Ce pôle renforce l’engagement de l’hôpital envers l’excellence des soins oncologiques et contribue à offrir une réponse complète aux besoins des patients», souligne le communiqué.

Notons qu’un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible pour accueillir les patients en état critique. En complément, l’Hôpital privé Béni Mellal abrite un laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie.