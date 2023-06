Déjouer l’espion du boss

Je vais finir par déposer ma démission alors que j’adore ce que je fais, mais l’ambiance de travail dans mon entreprise est devenue insupportable. Et tout cela à cause d’une personne : l’espion du boss qui a les oreilles partout pour rapporter ce que nous nous disons et de préférence en le déformant. Alors à moins d’arriver à le déjouer…