Crise énergétique, fragmentation politique et économique, relance post-Covid… au menu des assemblées BM/FMI

Les assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale, prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech, constituent l’occasion de faire entendre la voix de l’Afrique et des pays du Sud, a souligné, mercredi à Marrakech, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.