Crédit du Maroc et l’AMDIE s’allient pour la promotion de l’investissement

Le Crédit du Maroc et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ont signé, le mercredi 22 novembre à Agadir, une convention de partenariat dont l’objectif est de promouvoir les atouts de l’investissement dans le Royaume.

Les deux institutions entendent ainsi conjuguer leurs efforts pour opérationnaliser la mise en œuvre de la charte de l’investissement via des actions de promotion et de sensibilisation et mettre en place des actions communes pour la promotion de l’investissement.

Elles vont s’appuyer sur leurs expertises et leurs compétences pour offrir aux investisseurs marocains et étrangers l’assistance, le soutien et l’accompagnement nécessaires pour assurer leur développement. Elles s’engagent, par ailleurs, à mettre en place des programmes de formation au profit de leurs collaborateurs pour assurer le développement de leurs compétences.

La cérémonie de signature a eu lieu en marge de l’évènement du Crédit du Maroc ayant pour thème «Les Rencontres de l’Investissement, la dynamique de l’investissement dans la région Sud». Une rencontre qui s’est déroulée en présence de clients et partenaires de la banque dans la région et qui a eu pour objectif de présenter aux opérateurs économiques de la région l’ensemble des dispositifs et mécanismes de financement mis à leur disposition pour accompagner la réalisation de leurs projets d’investissement.