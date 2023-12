CMI, fondateur du paiement en ligne et acteur clé de son développement

Le Centre monétique interbancaire (CMI) a fortement contribué depuis plus de deux décennies aux avancées qu’a connues le Royaume en matière de dématérialisation des flux financiers et d’informations (e-com, e-gov, etc.). Un marché qui a eu le vent en poupe, porté par la crise sanitaire mondiale qui a chamboulé l’activité commerciale et économique. «Au cours des dernières années, nous avons constaté une croissance significative du secteur du e-commerce, avec de plus en plus de Marocains qui effectuent des achats en ligne», nous explique une source du CMI.

Selon les dernières statistiques du centre, les commerçants et E-Marchands affiliés au CMI ont réalisé 135,3 millions d’opérations de paiement (par cartes bancaires marocaines et étrangères) pour un montant global de 58,8 milliards de dirhams, sur les neuf premiers mois de l’année 2023. Respectivement, ces deux indicateurs s’inscrivent en progression de 24,6% et 26,5% par rapport à la même période en 2022. De leur côté, les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 25,2 millions opérations, totalisant 8,7 milliards de dirhams à fin septembre 2023, soit une hausse de 23,4% en nombre et 23,6% en montant, comparativement aux trois premiers trimestres 2022.

Cette affluence massive des Marocains vers le e-commerce s’explique par plusieurs facteurs, tels que l’augmentation de la connectivité Internet, l’adoption croissante des smartphones et l’émergence de plateformes de commerce électronique fiables. «Le e-commerce offre de nombreuses opportunités pour les entreprises marocaines, en leur permettant d’élargir leur clientèle et d’accéder à de nouveaux marchés tant au niveau national qu’international», ajoute notre source au CMI.

Plan d’action ambitieux

Le CMI continue sur sa lancée en prévoyant un plan d’action ambitieux pour l’année prochaine, visant à renforcer l’activité du paiement en ligne en particulier et le multicanal en général. «Notre priorité est de continuer à promouvoir l’innovation technologique dans le secteur des paiements, en développant de nouvelles solutions adaptées aux besoins changeants des consommateurs et des entreprises, administrations et partenaires».

Le Centre continuera d’investir dans le renforcement de ses infrastructures et ses systèmes afin de garantir des paiements rapides, sécurisés et fiables, et prévoit également de renforcer sa collaboration avec les acteurs clés de l’industrie, tels que les banques et les fournisseurs de services de paiement, afin de mettre en place des normes et des protocoles de sécurité plus robustes pour les transactions en ligne.

Le CMI reste donc engagé pour accompagner le développement de l’activité monétique au Maroc qui aura encore de beaux jours devant elle. Avec l’évolution des attentes des consommateurs, le secteur des paiements continuera de se développer rapidement. «La priorité est de continuer à promouvoir l’innovation technologique dans ce secteur», conclut le CMI.