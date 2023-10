Air Transat lancera des vols reliant Montréal à Marrakech

Air Transat lancera des vols de Montréal vers Marrakech à partir du 12 juin 2024. Cette nouvelle route est le seul vol direct vers Marrakech en provenance de l’Amérique du Nord. Les vols entre Montréal et Marrakech s’effectueront à bord d’un Airbus A321neo, opérant deux jours par semaine, le mercredi et le samedi. Le vol d’une durée de 6 heures et 55 minutes est lancé à un prix attractif, à 425 dollars canadiens, soit près de 3.200 dirhams, hors taxes.

Rappelons que l’Office des Transports du Canada a annoncé il y a près de deux semaines avoir accepté la demande présentée par la compagnie aérienne québécoise pour opérer des liaisons aériennes à destination et en provenance du Maroc. «La compagnie a déposé une demande pour une licence afin d’exploiter un service international régulier (gros aéronefs) suivant l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc, paraphé ad referendum le 13 novembre 2009», avait précisé l’Office.