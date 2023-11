Sadiki fait le point sur l’avancement de projets agricoles dans les régions du Sud

Au niveau de la Commune territoriale Bir Anzarane, dans la province Oued Eddahab, Mohammed Sadiki a pris connaissance de l’état d’avancement du chantier de réalisation du projet de dessalement de l’eau de mer. Ce projet pionnier vise la valorisation des potentialités régionales et la pérennisation de ses ressources en eau à travers l’utilisation des technologies innovantes dans le domaine du dessalement de l’eau de mer, avec l’utilisation des énergies vertes. Il est composé d’une station de dessalement, d’un parc éolien et d’un réseau d’irrigation. D’une capacité de production d’environ 37 millions de mètres cubes par an, ce projet est destiné à l’irrigation de 5000 hectares répartis sur 219 lots et à la production d’eau potable pour la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Il mobilise un investissement de 2,42 milliards de DH, dont 1,98 milliards pour la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer et d’un parc éolien d’une capacité de 60 mégawatts, et 442 millions de DH pour le réseau d’irrigation. Ce projet, dont l’achèvement est prévu pour juin 2025, permettra de créer une forte dynamique économique dans la région, à travers la mobilisation d’un investissement privé pour la mise en valeur de ce périmètre, estimé à 2,5 milliards de dirhams. Il devra ainsi générer une production annuelle de plus de 415 000 tonnes de primeurs, une valeur ajoutée annuelle de plus de 1 milliard de DH et plus de 10 000 emplois permanents.

Par ailleurs, le ministre a inauguré le projet d’aménagement hydro-agricole pour le développement des filières maraichères et laitières, au niveau de la commune territoriale de Jraifia dans la Province de Boujdour. D’un investissement global d’environ 310 MDH, il permettra dans sa première tranche, l’irrigation de 250 hectares, répartis sur 26 projets de partenariat public-privé autour des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, attribués aux investisseurs et aux jeunes de la région. La superficie totale à terme de ce périmètre est de 1000 Ha. Ces projets permettront une production annuelle de 1750 tonnes de lait, 90 tonnes de viandes rouges, 7 000 tonnes de cultures fourragères et 13 000 tonnes de tomates. D’un investissement de 150 MDH, il permettra la valorisation des eaux souterraines, la création de 440 emplois permanents et contribuera à améliorer le revenu des agriculteurs.

A côté, un nouveau souk moderne à bestiaux a été inauguré. D’un investissement total de 7 MDH, le projet est installé sur une superficie de 22 000 m2 et comporte des locaux commerciaux et des enclos pour bétail. Il vise à développer et à valoriser la filière viandes rouges et à développer et améliorer les canaux de commercialisation dans la Province. Il permettra également de créer des opportunités d’emploi et d’augmenter les revenus des éleveurs.