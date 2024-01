Province de Ouezzane : Vers la création d’un Institut de formation dans les métiers de l’élevage

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et adopté le projet de décret n°2.23.784 relatif à la création et l’organisation de l’Institut de formation dans les métiers de l’élevage (IFME) à Bellota.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie “Génération Verte”, visant notamment à développer le secteur agricole en formant 140.000 diplômés au niveau de la formation professionnelle agricole d’ici 2030, précise un communiqué du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Et de rappeler qu’une convention a été signée le 8 décembre 2021 entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, le ministère délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargée du Budget, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences et la société IFME-SA, représentée par son président du conseil d’administration, ainsi que l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), représentée par son président, pour la gestion déléguée de l’IFME.

L’objectif de ce projet de décret est de créer et d’organiser cet institut, en lui fournissant un cadre juridique définissant son organisation, les conditions d’admission, les filières de formation, ainsi que les dispositions relatives à sa gestion et son administration, ajoute la même source.