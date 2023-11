Accès au financement normal pour 80% des industriels à fin septembre

L’accès au financement bancaire a été qualifié de normal par 80% des industriels marocains et de difficile par 19% au cours du troisième trimestre 2023, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Par secteurs, ces parts sont respectivement de 65% et 35% dans la chimie et parachimie, de 91% et 8% et dans l’agro-alimentaire, de 85% et de 13% dans la mécanique et métallurgie et de 83% et de 17% dans le textile et cuir, ressort-il des résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture menée par BAM. En revanche, la totalité des entreprises de l’électrique et électronique jugent normal l’accès au financement bancaire, fait savoir la même source.

Le coût du crédit aurait été, à fin septembre, en hausse selon 27% des entreprises et en stagnation selon 68% d’entre elles. Par branche, la part indiquant l’accroissement du coût de crédit se situe à 48% dans la chimie et parachimie, à 45% dans l’électrique et l’électronique et à 10% dans la mécanique et métallurgie et 8% dans le textile et cuir.

S’agissant des dépenses d’investissement, ils auraient stagné, d’un trimestre à l’autre, selon 59% des industriels et augmenté selon 27% d’entre eux.

Pour le prochain trimestre, 67% des industriels anticipent une stagnation des dépenses d’investissement et 28% une hausse.