Votre argent, S2 Ep15. Tout ce que vous devez savoir sur le virement instantané

Dans cet épisode, Ibtissam a fait le tour des banques, pour comparer le coût du virement bancaire instantané. Il est plus cher que le virement classique, avec un coût qui démarre à 15 DH et atteint jusqu’à 27,5 DH. Le service est disponible à travers l’application des banques, leur site web et même au niveau des agences bancaires.