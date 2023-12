Voiture à hydrogène : NAMX repense la motorisation de son HUV

NAMX négocie un nouveau tournant. Le constructeur automobile travaille d’arrache-pied pour présenter dans les douze prochains mois son premier modèle roulant HUV (Hydropgen Utility Vehicule), qui sera équipé d’un moteur à combustion d’hydrogène V8. En effet, le constructeur vient d’annoncer un nouveau choix en termes de motorisation. Son prochain véhicule de voiture à hydrogène, le HUV, sera équipé d’un moteur à combustion interne (ICE).

Un choix d’autant plus réfléchi que cette motorisation «ne présente pas les inconvénients, dit-on, des véhicules à hydrogène à piles» nécessitant des métaux rares pour leur fabrication. L’autre avantage, et non des moindres, est que la combustion interne tolère un hydrogène moins pur que les piles à combustible, et, surtout, à moindre coût. Ce qui devrait permettre au constructeur automobile d’atteindre, avec un meilleur positionnement, un marché plus élargi.

Pour Faouzi Ennajah, fondateur et PDG de NAMX, ce «choix industriel répond à une logique claire qui se traduit par le recours à une technologie éprouvée, fiable et économique». L’objectif étant «d’ouvrir de nouveaux horizons pour la mobilité durable», résume-t-il dans une vidéo publiée par la chaîne Youtube de la marque. À noter, par ailleurs, que le design de la voiture a également été revu. En collaboration avec Pininfarina, NAMX a retravaillé le design du concept inaugural de son HUV afin d’intégrer un nouveau pare-chocs arrière plus aérodynamique et un système d’échappement rendu nécessaire par la combustion d’hydrogène.