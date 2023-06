Vidéo. Yasmina vous conseille-EP9 : Je veux une augmentation

C’est l’histoire d’une personne qui a démarrée son boulot depuis seulement un an et qui veut déjà demander une augmentation de salaire parce qu’on lui demande de plus en plus de travail et surtout, des taches qui ne figurent pas dans sa fiche de poste !

Deux conseils de Yasmina Rheljari :

– La personne doit vérifier si elle a raison : Bien relire la fiche de poste bien avant d’aller demander l’augmentation de salaire.

– Avant d’aller demander au patron cette augmentation, il faut bien préparer l’entretien et notamment les objections auxquelles vous pouvez vous attendre.

