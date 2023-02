Je veux une augmentation

Je travaille depuis un an dans une entreprise. J’ai remarqué qu’au fur et à mesure que les jours passent, on me donne plus de travail que ce qui était prévu au départ. Je crois que je suis en droit de demander une augmentation de salaire, mais je ne sais pas comment m’y prendre.

Le fait qu’on vous sollicite est une bonne chose. Cela signifie que vous avez su démontrer vos compétences !

Avez-vous raison ?

Cette demande est justifiée, à condition que vous ayez

EFFECTIVEMENT raison et que vous n’ayez pas fait un amalgame entre votre ressenti et les FAITS ! Aussi, revenez à votre fiche de poste et vérifiez le plus objectivement possible en quoi et dans quelle dimension vous faites bien plus que ce qui vous a été demandé initialement ou si simplement votre entreprise vous fait monter en puissance. Mais dans le cas contraire et surtout si cela est répétitif et que vous PERFORMEZ sur ces sujets HORS votre fiche de poste, alors, oui, vous pouvez demander cette augmentation, voire une promotion…

Préparez-vous…

Ce type d’entretien se prépare, en aucun cas vous ne devez laisser parler vos émotions, aussi listez toutes les raisons pour lesquelles elle ne vous DONNERAIT PAS cette augmentation :

– Les procédures internes demandent un minimum de temps dans un poste avant de pouvoir bénéficier d’une augmentation : un an d’ancienneté c’est peu…

– Le fait que tout le monde est dans le même bateau n’est pas une raison, je vous l’accorde mais reste valable dans la «vraie vie» d’une entreprise ;

– Les chiffres qui ne sont pas bons entraînant des problèmes de trésorerie : ce qui peut être aussi une bonne raison ;

– La grille salariale existante.

Et pour chaque «objection» préparez une «contre-attaque» ARGUMENTÉE.

Préparez-vous aussi à répondre à la question «OK, je suis d’accord, tu veux combien en plus ?», et dans ce cas même si vous avez une idée claire sur le sujet, laissez votre employeur vous faire une proposition et donnez-lui du temps pour cela. Mais surtout ne soyez jamais agressif, ou pire menaçant, car c’est un moyen assez sûr pour braquer votre boss, les «j’ai mieux ailleurs c’est vous qui voyez» ne sont ni très professionnels ni franchement motivants pour un employeur.

Vendez plutôt l’équité, et le ROI (retour sur investissement) ce sera plus sûr !

A vous de Jouer