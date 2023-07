Vidéo. Yasmina vous conseille-EP11 : Quitter mes études pour travailler?

Chaque semaine, Yasmina Rheljari, experte en stratégie ressources humaines et entreprenariat, transforme sa chronique print en chronique vidéo. Elle vous conseille et vous motive, et c’est cadeau. Cette semaine, elle vous dit comment agir face à un choix cornélien : poursuivre ses études pour réaliser son rêve ou y renoncer pour s’assurer une sécurité financière immédiate.