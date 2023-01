Quitter mes études pour travailler ?

Je travaille dans un call center pour financer mes études en comptabilité (je veux un jour ouvrir mon propre cabinet) et mon employeur me propose une offre de superviseur avec à la clé, la possibilité de devenir, un jour, directeur de site. J’avoue être perdu, j’en ai encore pour 2 ans d’études.

Choisir c’est renoncer. Mais tout dépend de ce à quoi vous souhaitez renoncer: votre rêve ou une sécurité immédiate ?

Équilibrer les comptes…

Si on vous a proposé ce poste, c’est que votre employeur a détecté en vous du potentiel ! Tout cela va renforcer votre confiance en vous et vous permettre de mieux cerner vos compétences à la fois pour ce job mais aussi pour celui que vous visez : monter votre cabinet.

Pour vous aider à décider, il faudrait «équilibrer les comptes en incertitudes» en travaillant plus concrètement à votre projet de cabinet comptable : dressez votre business plan, faites un stage dans un cabinet (pour mieux cerner la réalité de ce métier).

Décider pour du sens

C’est une décision cruciale que vous devez prendre, mais elle peut être facilitée à condition de la contextualiser dans le temps en plaçant votre réflexion dans une vision à long terme. Si vous vous projetez dans plusieurs années, alors votre réflexion pourrait changer. Qu’est-ce qui fait sens pour vous : votre projet de monter votre propre cabinet comptable ou changer de voie et accepter cette proposition ?

Car on peut tout à fait être très bon dans une activité mais sans «l’aimer», comme cela est peut-être le cas dans votre call center! Et aujourd’hui vous avez encore le choix !

Ou qu’avez-vous vraiment envie d’être dans 5 ans ? Directeur de site ou à la tête de votre cabinet ? En quoi la comptabilité vous plait ? Et en quoi cette expérience en centre d’appel vous aiderait à «mieux» réussir la création de votre cabinet ? Vous pouvez parfaitement décaler votre décision : quand on est jeune, le temps qui passe a moins d’importance, car NOUS EN AVONS! Aussi, si vous êtes toujours dans le doute, dites à votre employeur combien vous êtes touché par cette proposition mais que vous souhaitez d’abord terminer vos études avant de vous décider : il appréciera votre franchise et votre ténacité et vous serez plus à même de trancher une fois votre diplôme en poche !

A vous de jouer !